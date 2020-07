Traffico Roma del 13-07-2020 ore 11:30 (Di lunedì 13 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi alle porte di Roma nord lunghe code per lavori di potatura sulla Salaria via Di Valle Ricca fino alla diramazione di Roma nord verso il centro code di un chilometro per incidente sul percorso Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale sempre a Roma Nord incolonnamenti per il Traffico sulla Cassia dal raccordo a via di Grotta sulla Flaminia da via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto tutto in direzione del centro per lavori al gasdotto chiuso un tratto di Corso d’Italia compreso tra via Marche e via Toscana in oltre per i mezzi con lunghezza oltre i 7 metri e mezzo divieto di transito inizia da piazzale Brasile fino a via Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 ... Leggi su romadailynews

Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppio. #Roma #incidente - Corso di Francia traffico rallentato altezza Via Giuseppe Pecchio> Gra

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Roma, al via il progetto #StradeNuove e arrivano nuovi varchi Ztl

a Roma un’altra novità riguarda l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici, anche nelle zone semicentrali, entro il 2020. Al momento ce ne sono 21 già posizionati lungo i nodi principali e ...

Aumenta il traffico sulle strade italiane, il bilancio dell’Anas

Analizzando il traffico dei veicoli totali sull’Indice di Mobilità ... L’arteria più trafficata della rete Anas resta però sempre il Grande Raccordo Anulare di Roma: lo scorso 25 giugno è stato il più ...

