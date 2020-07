Tottenham: ucciso il fratello di Sergie Aurier (Di lunedì 13 luglio 2020) Dramma per il difensore del Tottenham, Sergie Aurie. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale, il fratello Christopher è stato freddato da colpi di armi da fuoco questa mattina a Tolosa, in Francia. Subito soccorso, il giovane è morto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate all’addome. L’assassino è in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine che, nel frattempo, stanno facendo luce sul movente dell’omicidio. Chi è Sergie Aurier Nato in Costa d’Avorio nel 1992, è sbarcato giovanissima in Francia dove ha vestito le maglie di Lens e Tolosa, per poi approdare al Psg conquistando ben 11 titoli. Tre anni fa la firma con il Tottenham dove si è guadagnato il posto da titolare ... Leggi su sport.periodicodaily

CronacheTweet : Lutto per il terzino del #Tottenham - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? Tragedia per Serge #Aurier, ucciso il fratello del terzino del #Tottenham #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ??? Tragedia per Serge #Aurier, ucciso il fratello del terzino del #Tottenham #LBDV #LeBombeDiVlad - sowmyasofia : Tottenham: ucciso il fratello di Sergie Aurier - periodicodaily : Tottenham: ucciso il fratello di Sergie Aurier #sergieaurier #tottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham ucciso Tottenham: ucciso il fratello di Sergie Aurier Periodico Daily - Notizie Tragedia per Serge Aurier: ucciso il fratello del calciatore

Tragedia in famiglia per il calciatore Serge Aurier: il fratello Christopher è stato ucciso in una sparatoria. La tragica notizia, dopo quella dell’uomo ucciso negli Stati Uniti, arriva dalla Francia, ...

Tottenham: ucciso il fratello di Sergie Aurier

Dramma per il difensore del Tottenham, Sergie Aurie. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale, il fratello Christopher è stato freddato da colpi di armi da fuoco questa mattina a Tolosa, in Fra ...

Tragedia in famiglia per il calciatore Serge Aurier: il fratello Christopher è stato ucciso in una sparatoria. La tragica notizia, dopo quella dell’uomo ucciso negli Stati Uniti, arriva dalla Francia, ...Dramma per il difensore del Tottenham, Sergie Aurie. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale, il fratello Christopher è stato freddato da colpi di armi da fuoco questa mattina a Tolosa, in Fra ...