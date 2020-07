Tabellone Playoff Serie C 2019/2020: accoppiamenti semifinali (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli accoppiamenti e il Tabellone dei Playoff di Serie C 2019/2020 per le semifinali. Nella serata di lunedì 13 luglio ci si gioca un posto nella Final Four: il sorteggio del secondo turno della fase nazionale ha delineato il cammino delle ultime 8 squadre presenti. Le semifinali si svolgeranno in gara unica nella giornata di venerdì 17 luglio e solamente una squadra approderà in Serie B mercoledì 22 luglio in occasione della finalissima per la promozione. Ecco il Tabellone: Reggio Audace-Novara Bari-Carrarese Leggi su sportface

