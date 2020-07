Sonego, Mager, Travaglia e Giannessi si sfidano all'Oltrepò Cup (Di lunedì 13 luglio 2020) Oltrepò Tennis Academy, il nuovo centro tecnico agonistico dell'Oltrepo pavese per la pratica del tennis e l'avviamento al professionismo, con la guida del Direttore Tecnico Andrea Valdetara, ospiterà ... Leggi su corrieredellosport

Notiziedi_it : I big del tennis azzurro si sfidano nell’Oltrepo pavese: in campo Sonego, Travaglia, Mager e Giannessi - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: I big del tennis azzurro si sfidano nell'Oltrepo pavese: in campo Sonego, Travaglia, Mager e Giannessi [aggiornamento delle… - rep_milano : I big del tennis azzurro si sfidano nell'Oltrepo pavese: in campo Sonego, Travaglia, Mager e Giannessi [aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Mager Oltrepò Cup: Sonego, Mager, Travaglia e Giannessi si sfidano Tuttosport Oltrepò Cup: Sonego, Mager, Travaglia e Giannessi si sfidano

Lorenzo Sonego n. 46 ATP e Stefano Travaglia n. 86 ATP, capitanati da coach Simone Vagnozzi, contro Alessandro Giannessi n. 160 ATP e Gianluca Mager n. 79 ATP, guidati dal coach Flavio Cipolla. Si ...

Sonego, Mager, Travaglia e Giannessi si sfidano all'Oltrepò Cup

Lorenzo Sonego n. 46 ATP e Stefano Travaglia n. 86 ATP, capitanati da coach Simone Vagnozzi, contro Alessandro Giannessi n. 160 ATP e Gianluca Mager n. 79 ATP, guidati dal coach Flavio Cipolla. Si ...

Lorenzo Sonego n. 46 ATP e Stefano Travaglia n. 86 ATP, capitanati da coach Simone Vagnozzi, contro Alessandro Giannessi n. 160 ATP e Gianluca Mager n. 79 ATP, guidati dal coach Flavio Cipolla. Si ...Lorenzo Sonego n. 46 ATP e Stefano Travaglia n. 86 ATP, capitanati da coach Simone Vagnozzi, contro Alessandro Giannessi n. 160 ATP e Gianluca Mager n. 79 ATP, guidati dal coach Flavio Cipolla. Si ...