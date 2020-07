Soffiate ai clan ed esposti contro colleghi: indagati quattro carabinieri (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Caos negli uffici della polizia giudiziaria dell’Arenella e in altre sedi dell’Arma di Napoli dove sembrerebbe che quattro carabinieri della compagnia Vomero-Arenella siano coinvolti in un’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli. Tra questi, un luogotenente G.A., sarebbe stato accusato di: “violazione di atti coperti da segreto d’ufficio e di accesso abusivo nel sistema informatico di sicurezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di aver agevolato l’associazione mafiosa definita clan Cimmino-Caiazzo-Brandi”. A ciò si aggiunge anche il sospetto che abbia redatto esposti anonimi rivolti ad ex ufficiali, non indagati, dello stesso commissariato. Le finalità di tale gesto non sono ... Leggi su anteprima24

Soffiate clan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Soffiate clan