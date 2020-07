Serie A, Gomez premiato come MVP di giugno: Ronaldo battuto (Di lunedì 13 luglio 2020) Alejandro Gomez è stato nominato come miglior giocatore della Serie A del mese di giugno: Ronaldo battuto Alejandro Gomez è stato nominato come miglior giocatore della Serie A del mese di giugno. Il rendimento dell’argentino dopo la ripresa del campionato è stato a dir poco strepitoso, come quello dell’Atalanta. Niente da fare per Cristiano Ronaldo nonostante i 7 gol realizzati nelle ultime 6 partite. Le reti del portoghese non sono bastati per strappare all’argentino al Papu la palma del migliore. Gomez riceverà il premio nel pre-partita di Atalanta-Brescia, in programma martedì sera alle ore 21.45 al ‘Gewiss ... Leggi su calcionews24

