Scholes, problemi di cuore: la moglie lo lascia dopo 21 anni di matrimonio (Di lunedì 13 luglio 2020) Da una parte la soddisfazione di vedere la sua squadra riemergere grazie al lavoro di Solskjaer e qualche giovane interessante, dall'altra il dolore di una separazione che sembra ormai certa. Paul Scholes, ex bandiera del Manchester United ed ex centrocampista anche della Nazionale, si è lasciato dalla sua compagna di sempre Claire. A riportalo è il Sun.Scholes: problemi di cuore dopo 21 anni di matrimoniocaption id="attachment 991279" align="alignnone" width="623" Scholes (getty images9/caption21 anni di matrimonio, 27 totali insieme. Paul Scholes e la sua compagna Claire stanno attraversando un brutto momento. Come sottolinea il tabloid britannico Sun, ... Leggi su itasportpress

