Sansa: «Pronto a sfidare Toti. Ma 5s e Pd decidano, è già tardi» (Di lunedì 13 luglio 2020) «Ho dichiarato la mia disponibilità. A questo punto credo sia necessario che si smetta di parlare di schieramenti e di posti e si parli dei problemi della Liguria. Ma non domani, deve succedere oggi. È già tardi. Perché se no si lascia il campo libero a Toti che sia sulla questione delle autostrade che in quella del Covid ha responsabilità evidenti. Siamo una delle regioni con il maggior numero di morti in rapporto con la popolazione». Ferruccio Sansa, il giornalista … Continua L'articolo Sansa: «Pronto a sfidare Toti. Ma 5s e Pd decidano, è già tardi» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Sansa Pronto Sansa: «Pronto a sfidare Toti. Ma 5s e Pd decidano, è già tardi Il Manifesto Alleanza Pd-M5S, l'avvocato Bandiera pronto a correre

È davvero alle strette finali, la trattativa tra centrosinistra e Movimento Cinque stelle sul nome a cui affidare la guida della coalizione giallorossa alle prossime Regionali. Dopo sei mesi di tratta ...

È davvero alle strette finali, la trattativa tra centrosinistra e Movimento Cinque stelle sul nome a cui affidare la guida della coalizione giallorossa alle prossime Regionali. Dopo sei mesi di tratta ...