Ritorna la tensione tra Armenia ed Azerbaijan (Di lunedì 13 luglio 2020) Tornano a risuonare le armi nel Caucaso e, in particolare, lungo i confini tra Armenia ed Azerbaijan. I due Paesi sono alle prese con una guerra per il controllo della regione contesa del Nagorno-Karabakh che non ha mai trovato alcuna vera soluzioni politica e pacifica. La tensione è molto alta: gli ultimi scontri in questa … Ritorna la tensione tra Armenia ed Azerbaijan InsideOver. Leggi su it.insideover

"Questo non è il mio Milan, se le cose restano così non so se resto". Frasi d'addio, vuote di retorica e piene di sincerità. La firma è quella di Zlatan Ibrahim ...

"Coliandro è pronto a tornare in città"

di Doriano Rabotti Aspettando il grande ritorno dell’ispettore Coliandro, Giampaolo Morelli gioca d’anticipo. E stasera sarà all’Arena Fico per presentare il suo debutto da regista, ’7 ore per farti i ...

