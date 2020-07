Programmi TV di stasera, lunedì 13 luglio 2020. Canale5 dà «Appuntamento con l’amore» (Di lunedì 13 luglio 2020) Appuntamento con l'amore Rai1, ore 21.25: Il Giovane Montalbano 2 (Replica) L’uomo che andava appresso ai funerali: Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò, il giovane Fazio nel ruolo di braccio destro del commissario e persino l’ormai pensionato Carmine. Le competenze di tutti saranno utili nel caso dello strano omicidio di Pasqualino Cutufà, un individuo pacifico e innocuo, costretto a smettere di lavorare per un incidente e da allora assiduamente occupato ad andare a tutti i funerali di Vigata. Non ci sono moventi, ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie del proprietario del cantiere in cui Pasqualino aveva perso la gamba. Intanto Livia è venuta a Vigata: tanti indizi del suo comportamento fanno insospettire Salvo, che comincia a pensare ci sia un ... Leggi su davidemaggio

