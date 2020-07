Neuer ripreso in un video mentre canta una canzone croata nazista (Di lunedì 13 luglio 2020) Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, è finito nell’occhio del ciclone per un video pubblicato sul sito della Bild. Il numero uno è ripreso mentre, in vacanza in Croazia, è a bordo di una barca con alcuni amici e canta una canzone croata di estrema destra. Si tratta di “Lijepa li si” (“Quanto sei bella”) del cantante croato Marko Perkovic, ammiratore del regime croato nazista degli Ustasha. Nella canzone, Perkovic, scrive la Gazzetta dello Sport, elenca diverse regioni croate “e allude a “Herceg-Bosnia”, effimera repubblica croata della Bosnia, mai riconosciuta sulla scena internazionale e sciolta dopo la firma degli accordi di ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Neuer ripreso Neuer ripreso in un video mentre canta una canzone croata nazista IlNapolista Bayern Monaco, Neuer finisce nei guai per una canzone

Neuer nella bufera: ha cantato una canzone di estrema destra

