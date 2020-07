Mondo dello Spettacolo sotto choc, morta a 24 anni con il suo bimbo in grembo (Di lunedì 13 luglio 2020) Tutte le sue foto a fine articolo. La star di YouTube Nicole Thea è morta improvvisamente all’età di 24 anni. La giovane Youtuber britannica si è spenta sabato scorso perdendo anche il piccolo che portava in grembo. A rivelare la tragica notizia nelle scorse ore è stata la stessa famiglia in un post su Instagram dove la giovane era molto seguita. “A tutti gli amici e sostenitori di Nicole è con grande tristezza che devo informarvi che Nicole e suo figlio di nome Reign, sono morti tristemente sabato mattina. I nostri cuori sono spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è accaduto", si legge nel messaggio in cui si chiede privacy per la famiglia. Al momento non è stata rivelata la causa di morte. (Continua...) Per volontà della ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : Da #Mattarella a #Muti, il cordoglio per la morte di Ennio Morricone dal mondo della politica a quello della musica… - VaniaToni1 : Lutto nel mondo dello sport: è morto #MarioScottiGalletta, ex portiere della nazionale italiana di Pallanuoto campi… - MarziaRossi13 : @blogLinkes Complimenti x l'articolo. Purtroppo in un'epoca dove tutti applaudono alle quote rosa come fosse il tra… - ossagrandi1 : RT @montagne360: ?#Montagne360/NUOVE ASCENSIONI A est di sua maestà l’Agnèr, altissima sulla valle di San Lucano, la nordovest dello Spiz d… - montagne360 : ?#Montagne360/NUOVE ASCENSIONI A est di sua maestà l’Agnèr, altissima sulla valle di San Lucano, la nordovest dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo dello Lutto nel mondo dello spettacolo, addio all'attrice Kelly Preston Borderline24 - Il giornale di Bari Per i virologi lo stato d'allarme non serve più

Leggendo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia, sorge spontanea una domanda: è giustificata la proroga dello stato di emergenza in un Paese ch ...

Volkswagen, il nodo del software per raggiungere Tesla

Il quotidiano Handelsblatt ha infatti riportato delle voci riguardo a un importante cambio della guardia a capo dello sviluppo software, considerato l’anello debole del comparto elettrico a Wolfsburg.

Leggendo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia, sorge spontanea una domanda: è giustificata la proroga dello stato di emergenza in un Paese ch ...Il quotidiano Handelsblatt ha infatti riportato delle voci riguardo a un importante cambio della guardia a capo dello sviluppo software, considerato l’anello debole del comparto elettrico a Wolfsburg.