Marano, centrato il “5” al Superenalotto: festa in una nota tabaccheria (Di lunedì 13 luglio 2020) Marano baciata dalla fortuna. La Dea Bendata ha fatto visita a nord di Napoli regalando un “5” al Superenalotto. A festeggiare dopo il concorso dell’11 luglio è stato un giocatore maranese che ha vinto 8.290,66 euro. Marano, centrato il 5 al Superenalotto La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via San Rocco 64. … L'articolo Marano, centrato il “5” al Superenalotto: festa in una nota tabaccheria Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

