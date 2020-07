Lazio, Leiva in clinica per accertamenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è giunto in clinica per accertamenti al ginocchio Lucas Leiva ha ancora un po’ di fastidio al ginocchio operato lo scorso aprile. Il brasiliano, che è tornato anche in campo in campionato, si è presentato oggi in clinica Paideia per alcuni controlli e accertamenti. Leiva è sceso in campo ha giocato circa 25 minuti sabato contro il Sassuolo. La sua situazione è sotto controllo, ma Inzaghi non può rischiare di perdere un altro elemento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lucas Leiva ha ancora un po’ di fastidio al ginocchio operato lo scorso aprile. Il brasiliano, che è tornato anche in campo in campionato, si è presentato oggi in clinica Paideia per alcuni controlli ...

Fare a meno di Lulic, Marusic, Luiz Felipe, Leiva, Cataldi Correa e avere a mezzo servizio gente Milinkovic e Acerbi, per non parlare di due esterni come Jony e Lukaku sarebbe complicato per chiunque.

