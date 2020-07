iOS 14, le 5 funzioni nascoste che cambieranno il tuo modo di usare l'iPhone (Di lunedì 13 luglio 2020) Il nuovo iOS 14 è disponibile da pochi giorni in beta, ma nasconde tante nuove funzionalità che potrebbero cambiare il modo in cui utilizzi il tuo iPhone quotidianamente (qui tutte le indicazioni per installarlo correttamente fin da subito). Durante il keynote di presentazione della WWDC 2020, Apple ha svelato soltanto la punta dell’iceberg delle novità in arrivo: da App Library a Clips, da Translate a Mappe, passando per una nuova interfaccia grafica più pulita e comoda da utilizzare. Ma ci sono alcune funzionalità utili che non sono state messe in evidenza da Cupertino e che possono comunque far comodo nell’utilizzo di tutti i giorni. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere le 5 funzioni nascoste di iOS 14 che puoi usare fin da ... Leggi su gqitalia

Apple_it : @PaulScetta @PaolaPisano_Min @AppleSupport @repubblica La causa non è la scelta dell'iOS, ma dal fatto che le funzi… - m_mugnani : 5 funzioni nascoste di iOS 14 che devi conoscere - lillydessi : 5 funzioni nascoste di iOS 14 che devi conoscere - Libero Tecnologia - infoitscienza : 5 funzioni nascoste di iOS 14 che devi conoscere - lillydessi : 5 #funzioni nascoste di #iOS14 che devi #conoscere -