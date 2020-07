Inter 5 maggio | ex Udinese Pineda | ‘Con la Juve non giocai per il timore biscotto’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Mauricio Hector Pineda, ex terzino argentino dell’Udinese, torna a 18 anni di distanza sul dramma Inter 5 maggio 2002. “Accadde una cosa”. A distanza di 18 anni, L’ex calciatore dell’Udinese, Mauricio Hector Pineda, torna a parlare del 5 maggio 2002. Una data nerissima nel calendario dei tifosi dell’Inter, che si videro superare dalla Juventus vincitrice … L'articolo Inter 5 maggio ex Udinese Pineda ‘Con la Juve non giocai per il timore biscotto’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

