Incentivi ai piccoli Comuni per efficienza e sostenibilità, il decreto in GU (Di lunedì 13 luglio 2020) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che assegna contributi a fondo perduto per i Comuni con meno di mille abitanti. Messi a disposizione oltre 37 milioni di euro. In attuazione di quanto disposto dal ... Leggi su nextville

immergasitalia : Incentivi ai piccoli Comuni per efficienza e sostenibilità, il decreto in GU - nextville_it : Pubblicato in Gazzetta ufficiale il #decreto che assegna gli #incentivi ai piccoli #Comuni per interventi di… - guidovecchione : @Unochetuitta Non ho alcuna miracolistica ricetta da proporre, se non piccoli accorgimenti quali una più attenta di… - MarlaSinger1999 : @Carlo213Ge @giadif @StalkerSaraiTu Va beh sei di coccio, a parte che la gran parte lo farebbe spontaneamente, poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi piccoli Incentivi ai piccoli Comuni per efficienza e sostenibilità, il decreto in GU Nextville.it Imperia, Inail: «700mila euro per piccole e micro imprese liguri del settore agricolo»

Imperia. Con la pubblicazione del nuovo avviso pubblico ISI Agricoltura, l’INAIL mette a disposizione delle piccole e micro imprese del settore agricolo, 65 milioni di euro di incentivi a fondo perdut ...

Avviso pubblico ISI Agricoltura: INAIL stanzia 700 mila euro per le imprese liguri

Con la pubblicazione del nuovo Avviso pubblico ISI Agricoltura, l’INAIL mette a disposizione delle piccole e micro imprese del settore agricolo, 65 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per il ...

Imperia. Con la pubblicazione del nuovo avviso pubblico ISI Agricoltura, l’INAIL mette a disposizione delle piccole e micro imprese del settore agricolo, 65 milioni di euro di incentivi a fondo perdut ...Con la pubblicazione del nuovo Avviso pubblico ISI Agricoltura, l’INAIL mette a disposizione delle piccole e micro imprese del settore agricolo, 65 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per il ...