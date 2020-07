In Germania è caccia a “Rambo”: 200 agenti braccano un uomo armato di arco e frecce (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Un uomo di 31 anni, forse un poliziotto, ha disarmato quattro agenti dopo averli minacciati con una pistola e poi si è dato alla fuga nei boschi. E’ successo ieri in Germania, a Oppenau (circa 25 chilometri dal confine francese), con 200 agenti che da ore sono alla ricerca del fuggitivo. Secondo la polizia tedesca sarebbe pericoloso perché in uno stato di “alterazione mentale”, dunque le forze dell’ordine non hanno esitato a lanciare l’allarme alla cittadinanza chiedendo a tutti di “restare possibilmente a casa” e hanno al contempo diffuso una foto del 31enne che si chiama Yves Rausch. caccia all’uomo nella Foresta Nera Alto circa un metro e 70, calvo, barba e pizzetto, orecchino sul lobo ... Leggi su ilprimatonazionale

Lui e il connazionale George Danzer hanno vinto 4 braccialetti a testa: nessuno come loro in Germania. “Non sono mai stato uno che va a caccia di trofei”, ha chiosato Dominik, “continuerò a giocare ...

BERLINO - Cani da fiuto, elicotteri e oltre duecento agenti. È una caccia all'uomo dalle dimensioni immense quella che si sta svolgendo ormai da due giorni tra i boschi della Foresta Nera tedesca, rib ...