Il premier dalla Merkel sperando di consolidare il piano di aiuti (Di lunedì 13 luglio 2020) Un'ora di incontro bilaterale rafforza la vicinanza di Italia e Germania su una soluzione collegiale alla crisi provocata dal coronavirus. "Nessuno ha colpa per come questa pandemia si è abbattuta su ... Leggi su tg.la7

Dal canto suo il nostro premier ribadisce la contrarietà a qualsiasi tipo di condizionalità al Recovery Fund, e insiste: - "L'Europa deve offrire soluzioni" ai proprio cittadini, non illusioni e paure ...

Autostrade, i Benetton a Conte: “Sempre rispettato istituzioni”. Zingaretti: “Rilievi del premier condivisibili”. Renzi contro revoca

“A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti”, sostiene l’ex presidente del Consiglio suggerendo un’altra strada, che toglierebbe il ...

