Ignazio Boschetto e Roberta Morise fanno coppia: arrivano conferme (Di lunedì 13 luglio 2020) Roberta Morise, 34 anni, e Ignazio Boschetto, 25, fanno coppia. A darne conferma è Giornalettismo che non ha dubbi sul fatto che la frequentazione abbia preso quota negli ultimi giorni. A lanciare per primo lo scoop sul cantante de Il Volo e sull’ex conduttrice de I Fatti Vostri è stato Dagospia che ha parlato di … L'articolo Ignazio Boschetto e Roberta Morise fanno coppia: arrivano conferme proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

