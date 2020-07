I Google Pixel Buds arrivano in Italia, sfida frontale a Samsung ed Apple (Di lunedì 13 luglio 2020) Bianchi, design minimalista, con assistente vocale e comandi touch. Suono adattivo ma niente riduzione del rumore. Ma con la funzione anti smarrimento "Trova il mio dispositivo". A 199 euro Leggi su repubblica

biagiosimonetta : RT @MashableItalia: In Italia ecco i nuovi Google Pixel Buds: gli auricolari con traduzione - MashableItalia : In Italia ecco i nuovi Google Pixel Buds: gli auricolari con traduzione - notebookitalia : Accoppiamento rapido, traduzioni in tempo reale, comandi vocali e suono adattivo sono solo alcune delle caratterist… - LorenziLo : RT @CretellaRoberta: In Italia i Google Pixel Buds, auricolari con traduzione: Si adattano allì'orecchio e usano l'intelligenza artificiale… - francopizzetti : In Italia i Google Pixel Buds, auricolari con traduzione -