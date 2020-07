Gli antivirus ci spiano e ci controllano? (Di lunedì 13 luglio 2020) Molti utenti si chiedono se un programma gratuito e molto utile come un antivirus possa essere davvero gratuito o si nascondere delle insidie, considerando che l'azienda che li produce dovrà pur in qualche modo guadagnare qualcosa (mantenere un database di virus, gestire le scansioni tramite cloud e curare gli aggiornamenti dei motori di scansione costa).Se anche voi siete in preda al dubbio e temete che in realtà un antivirus gratuito possa in realtà spiare e controllare gli utenti, leggete attentamente la seguente guida: qui vi mostreremo come guadagnano le case produttrici di antivirus, cosa si nasconde dietro un antivirus gratuito e come scegliere un buon prodotto che tutela la nostra sicurezza senza minare la nostra privacy, fino a comportarsi come dei veri e propri spyware (come vedremo negli ... Leggi su navigaweb

Quali antivirus scelgono gli utenti più esperti GeekFortress.it Joker è tornato: il malware per Android colpisce ancora. Ecco come

L’ultima volta che è apparso era lo scorso Settembre ma, da allora, il pericoloso malware Joker (in circolazione dal 2017) non si è fermato, evolvendosi e crescendo in pericolosità, come appena ammess ...

Android: le app pericolose rubano i dati, Microsoft vi difende

Le app pericolose che potenzialmente si ritrovano a poter rubare completamente i dati di accesso e sensibili, sono davvero moltissime, e purtroppo ogni giorno ne compaiono di nuove. Fortunatamente sia ...

