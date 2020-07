Frosinone, madre derubata in ospedale: le prendono il portafoglio mentre allatta il suo bambino (Di lunedì 13 luglio 2020) Un deprecabile episodio si è consumato nella giornata di ieri a Frosinone, presso il reparto ostetricia e ginecologia dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’. Una mamma 30enne è stata vittima di un furto che si è consumato mentre allattava il proprio bambino, venuto alla luce appena lo scorso sabato. La donna si è accorta che qualche ‘mano di velluto’ le aveva sottratto il portafoglio, contenente poche decine di euro, nel momento in cui ha aperto la borsa in cerca di una gomma da masticare. La neomamma ha subito avvisato i sanitari e di conseguenza sono stati allertati anche i carabinieri. Il portafoglio è stato trovato qualche ora dopo in un secchio dell’immondizia ‘ripulito’ dal denaro. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Rocco, in procinto di compiere i diciotto anni, vive in un paese in provincia di Frosinone dove è fatto oggetto del dileggio ... quel Bellissima in cui una straordinaria Anna Magnani è una madre ...

L'emergenza economica. La pandemia e un futuro ancora pieno di incognite. Una provincia piegata che stenta a intravedere una possibile ripartenza. Un senso di sfiducia generalizzato che è facile perce ...

