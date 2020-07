Far Cry 6 su Xbox Series X dovrebbe girare in 4K e 60fps (Di lunedì 13 luglio 2020) Come ormai saprete, ieri Ubisoft ha annunciato in via ufficiale Far Cry 6 e il nuovo capitolo della serie arriverà anche sui sitemi next-gen, Xbox Series X e PS5.Ma quali saranno le prestazioni del gioco sulle nuove console? Saranno ottimizzati per i nuovi sistemi? A quanto pare sì, almeno per quanto riguarda Far Cry 6 per Xbox Series X.Stando al bollino sulla confezione del gioco, il titolo sarà ottimizzato per la next-gen di Microsoft e, quindi, sfrutterà la maggiore potenza del sistema raggiungendo la risoluzione 4K e i 60fps. Ubisoft ha inoltre confermato il 4K su Xbox One X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

