Far Cry 6, ecco il primo trailer del gioco con Giancarlo Esposito – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Ubisoft ha presentato oggi il primo trailer di Far Cry 6 nell’ambito della sua conferenza digitale Ubisoft Forward. Il trailer cinematografico non prevedeva alcun gameplay, ma mostrava una città in rivolta sotto il regime di Antón Castillo, che è interpretato da Giancarlo Esposito, forse meglio conosciuto come Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul. In questo nuovo Far Cry, i giocatori controllano Dani Rojas, che ha il compito di fermare il regime di Castillo. Proprio come i suoi predecessori Far Cry 5 e Far Cry New Dawn, il personaggio giocabile sarà personalizzabile e potrà essere interpretato sia nella sua controparte maschile che femminile. Ubisoft afferma che i giocatori avranno a disposizione molte armi e un sistema che permette di reclutare ... Leggi su nonsolo.tv

