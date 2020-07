Ex stabilimento Ciotta, Martino: “Mettere in sicurezza l’area”. Mastella frena: “Non abbiamo soldi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ un messaggio di speranza quello lanciato questo pomeriggio da Michele Martino, portavoce dell’Associazione Libera, al termine dell’ennesima manifestazione di sensibilizzazione per consentire alla collettività di riappropriarsi di un bene. Nello specifico oggi è toccato all’ex proprietà Ciotta, un ampio capannone che si trova di contrada Olivola che la mafia aveva sottratto ai cittadini. Con Martino, nell’ambito della Giornata di impegno e di lotta del Festival Civile, erano presenti le massime Istituzioni civili e religiose a testimoniare ancora una volta l’attenzione e l’impegno in questa lotta. Il Sindaco Mastella, il Procuratore della repubblica Policastro, il Questore Bonagura e l’Arcivescovo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : stabilimento Ciotta Ex stabilimento Ciotta, Martino: "Mettere in sicurezza l'area". Mastella frena: "Non abbiamo soldi" anteprima24.it Corepla, nuovo CdA e Bilancio 2019

L’assemblea dei Consorziati Corepla, riunitasi il 9 luglio scorso, ha approvato il Bilancio 2019 ed eletto il nuovo CdA, chiamato a nominare, entro fine mese, il Presidente del consorzio, in sostituzi ...

Covid-19 e riciclo di imballaggi

Un’opportunità di crescita sostenibile per il Paese”, l’incontro si terrà martedì 14 luglio dalle 12.30 alle 13.30 con la partecipazione di Antonello Ciotti (Presidente ... una realtà multinazionale ...

L’assemblea dei Consorziati Corepla, riunitasi il 9 luglio scorso, ha approvato il Bilancio 2019 ed eletto il nuovo CdA, chiamato a nominare, entro fine mese, il Presidente del consorzio, in sostituzi ...Un’opportunità di crescita sostenibile per il Paese”, l’incontro si terrà martedì 14 luglio dalle 12.30 alle 13.30 con la partecipazione di Antonello Ciotti (Presidente ... una realtà multinazionale ...