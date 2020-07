Ecco il Bct 2020, si parte il 27 luglio: in città anche Claudio Santamaria e Lillo & Greg (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’apertura con Salemme e la chiusura con Carlo Verdone erano già stati ufficializzati. Nel mezzo, c’è tanto altro. Nonostante pandemie e possibili rinvii, il Bct, festival giunto alla quarta edizione, non delude mai per quanto concerne il palinsesto. La quarta edizione (27 luglio – 3 agosto) si apre con un ‘fuori festival’ per festeggiare i 35 anni di ‘Back to the future’ con Bob Gale in collegamento e la proiezione, a seguire, di ‘Ritorno al futuro’ – parte 1. Dopo l’apertura ufficiale del 28 luglio con Vincenzo Salemme, piazza cardinale Pacca (location unica e quasi obbligata dell’evento), ospiterà un evento sulle mabfie con ospiti, tra gli altri, Michele Placido, Francesco Montanari, ... Leggi su anteprima24

