Direttore Oms riguardo i casi in aumento: “troppi paesi vanno nella direzione sbagliata” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un nuovo messaggio riguardante la rapida diffusione della pandemia nel mondo. Dopo la notizia diffusa ieri dall’OMS per cui la pandemia non solo non accenna a diminuire, ma anzi, fa registrare un aumento dei casi, oggi il Direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus ha rilasciato una preoccupante dichiarazione. In … L'articolo Direttore Oms riguardo i casi in aumento: “troppi paesi vanno nella direzione sbagliata” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - IAlianna_ : RT @BUGMIR: @BottaMktg I crimini di Tedros Adhanom, direttore generale dell'OMS - corona_tweet : RT @Ticinonline: Ghebreyesus critica i messaggi ambigui di alcuni leader #coronavirus #oms - Ticinonline : Ghebreyesus critica i messaggi ambigui di alcuni leader #coronavirus #oms - ElezioniUsa : #COVID19: secondo il direttore del @WHO (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la #pandemia 'sta peggiorando' e l'epice… -