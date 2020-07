Cutrone scaccia i fantasmi al 96′, l’ex wolves torna a respirare insieme alla Fiorentina (Di lunedì 13 luglio 2020) Con una condizione non al meglio per Patrick Cutrone e l’ennesima partenza dalla panchina (Iachini ha preferito Kouame contro il Verona), l’ex attaccante del wolves ha risposto presente solo nel finale della gara contro gli scaligeri mettendo a referto un gol importante – al 96′ – che ha consegnato alla Fiorentina un punto pesantissimo per la classifica dei viola. Arrivato in punta di piedi a Firenze, l’ex attaccante del Milan non è mai riuscito a lasciare bene il segno al Franchi complice anche un gioco che non lo aggrada con una Fiorentina che fatica a segnare, nonostante una batteria d’attacco di tutto rispetto con Chiesa e Ribery. La viola nel frattempo, con il pareggio insperato di ieri, continua a smuovere la classifica in vista ... Leggi su alfredopedulla

Iachini scaccia il futuro

Provaci ancora, Fiorentina. Sono passati 182 giorni dall’ultima vittoria al Franchi (era il 12 gennaio, contro la Spal) e, adesso, è venuto il momento di spezzare il digiuno. «Ci sta mancando il nostr ...

