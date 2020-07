Babylon's Fall ed il suo sviluppo: la lettera di Platinum Games ai fan (Di lunedì 13 luglio 2020) Square Enix e Platinum Games hanno pubblicato un aggiornamento per tutti i fan che aspettano notizie riguardanti Babylon's Fall, titolo d'azione mostrato per la prima volta durante l'E3 del 2018."Grazie a tutti i fan che hanno seguito gli aggiornamenti su Babylon's Fall" si legge nella dichiarazione. "Mentre speravamo di rivelare di più sul gioco quest'estate, vogliamo assicurare che lo sviluppo di Babylon's Fall sta continuando a progredire bene, con il team che lavora in sicurezza da casa. Square Enix e PlatinumGames si impegnano a offrire un'esperienza esaltante e non vediamo l'ora di mostrarvi ancora di più Babylon's Fall il più presto ... Leggi su eurogamer

AkibaGamers : SQUARE ENIX e PlatinumGames svelano come lo sviluppo di BABYLON'S FALL stia procedendo a gonfie vele anche se in sm… - GamingTalker : Babylon's Fall, lo sviluppo procede bene e maggiori informazioni arriveranno il prima possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Babylon Fall Babylon's Fall, che fine ha fatto? Platinum Games rasserena i fan Everyeye Videogiochi Babylon's Fall, che fine ha fatto? Platinum Games rasserena i fan

I curatori dei profili social ufficiali di Babylon's Fall pongono fine a un lungo digiuno mediatico per offrire degli importanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'ambizioso action GDR di Platinum Game ...

Babylon’s Fall, lo sviluppo procede bene e maggiori informazioni arriveranno il prima possibile

In un tweet pubblicato in questi minuti sul profilo Twitter ufficiale del gioco, Square Enix e PlatinumGames hanno fornito un breve aggiornamento sullo stato dei lavori di Babylon’s Fall, il loro nuov ...

I curatori dei profili social ufficiali di Babylon's Fall pongono fine a un lungo digiuno mediatico per offrire degli importanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'ambizioso action GDR di Platinum Game ...In un tweet pubblicato in questi minuti sul profilo Twitter ufficiale del gioco, Square Enix e PlatinumGames hanno fornito un breve aggiornamento sullo stato dei lavori di Babylon’s Fall, il loro nuov ...