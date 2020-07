Autostrade, Renzi: "Basta slogan. La soluzione c'è, ma non è la revoca" (Di lunedì 13 luglio 2020) Matteo Renzi, tramite Facebook, ha ribadito la sua posizione sulla questione Autostrade e ha proposto la sua soluzione, ben diversa da quella che sembra intenzionato a prendere il governo Conte, ossia una possibile revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. Secondo il leader di Italia Viva, invece, la strada da seguire sarebbe quella di un intervento di Cassa depositi e prestiti. Sulla sua pagina, infatti, Renzi ha scritto:"I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione ad Autostrade. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa ... Leggi su blogo

