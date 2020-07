Autostrade-Atlantia: in caso di revoca si rischia default da 19 miliardi (Di lunedì 13 luglio 2020) Autostrade-Atlantia: in caso di revoca si rischia default da 19 miliardi. Rischio anche per prestito obbligazionario retail detenuto da 17.000 piccoli risparmiatori In caso di revoca della concessione di Autostrade si rischia un default da 19 miliardi di euro. È quanto prevedono alcuni analisti finanziari nel caso in cui la concessione ad Aspi fosse revocata. … L'articolo Autostrade-Atlantia: in caso di revoca si rischia default da 19 miliardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

