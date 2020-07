Aurier, ucciso il fratello in una sparatoria: in fuga l’omicida (Di lunedì 13 luglio 2020) Tragedia per Serge Aurier, il difensore del Tottenham piange la scomparsa del fratello ucciso in una sparatoria: indagini in corso Tragedia per Serge Aurier. Il difensore del Tottenham piange la morte del fratello Christopher ucciso con un colpo d’arma da fuoco all’addome. L’omicida è in fuga, ma le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per arrivare all’aggressore e capire le ragioni dello scontro. A confermare la notizia è il quotidiano francese Europe 1, che ha ricevuto informazioni dalla polizia: la vicenda si è consumata intorno alle 5 del mattino, nella zona industriale della periferia di Tolosa. Christopher Aurier aveva un passato da calciatore ma a basse ... Leggi su zon

