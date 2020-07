Auguri Patrick Stewart: il capitano Picard di 'Star Trek' compie 80 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Patrick Stewart spegne oggi 80 candeline, ma il capitano Jean-Luc Picard di 'Star Trek' non ha nessuna intenzione di ritirarsi, anzi. Oltre ad essere protagonista di una serieì dedicata a Picard, l'... Leggi su tgcom24.mediaset

Patrick Stewart spegne oggi 80 candeline, ma il capitano Jean-Luc Picard di "Star Trek" non ha nessuna intenzione di ritirarsi, anzi. Oltre ad essere protagonista di una serieì dedicata a Picard, ...

