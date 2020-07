Atlantia, titolo sotto pressione in Borsa su timori revoca concessioni (Di lunedì 13 luglio 2020) (TeleBorsa) – Si muove al ribasso il titolo Atlantia, passando di mano con un calo teorico del 13,70%, dopo varie difficoltà a fare prezzo. A pesare sulle azioni, l’ipotesi tra gli investitori, che sia sempre più concreta la possibilità di una revoca della concessione autostradale ad Aspi. Il premier, Giuseppe Conte, parlando alla stampa non ha nascosto la volontà di chiedere la revoca ad Autostrade, ma nella maggioranza non sembra ancora essere stato trovato un accordo in tal senso. Il presidente del Consiglio ha giudicato la proposta avanzata da Atlantia al governo, per evitare la revoca della concessione autostradale della sua controllata Autostrade per l’Italia, “ampiamente insoddisfacente” affermando che ... Leggi su quifinanza

