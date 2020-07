Assassin's Creed Valhalla e la lama celata: ecco come funziona sui boss (Di lunedì 13 luglio 2020) Assassin's Creed Valhalla introduce una nuova feature tutta dedicata alla lama celata di Eivor. Il gioco sta riportando la furtività e sta ponendo molta meno enfasi sui livelli dei giocatori, in particolare quando si tratta degli omicidi in modalità stealth.La lama celata è ancora una volta in grado di uccidere con un colpo, anche i boss, ma non sempre. Per impostazione predefinita, quest'arma funziona esattamente come in Origins e Odyssey: dà in sostanza un bonus al danno che, a seconda del vostro livello, potrebbe provocare la morte del bersaglio in un singolo colpo.Il compromesso questa volta, tuttavia, è che quando si tenta di farlo sui boss, si ottiene un evento ... Leggi su eurogamer

