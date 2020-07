A processo Pietro Genovese sarà giudicato con il rito abbreviato (Di lunedì 13 luglio 2020) La prima udienza del processo a Pietro Genovese si terrà il 28 settembre, accettato il rito abbreviato richiesto dagli avvocati, che consentirà all’imputato di beneficiare dello sconto della pena di un terzo, accusato di duplice omicidio stradale Inizialmente i legali avevano richiesto il patteggiamento non accettato, come pure non è stato ammesso il testimone che … Leggi su periodicodaily

corradocorrado : RT @vitaindiretta: Gaia e Camilla: al via il processo a carico di Pietro Genovese. Questo e molto altro a #LaVitaInDiretta, con @andreadelo… - vignaclarablog : Gaia e Camilla, iniziato il processo a carico di Pietro Genovese - vitaindiretta : Gaia e Camilla: al via il processo a carico di Pietro Genovese. Questo e molto altro a #LaVitaInDiretta, con… - tempoweb : #Gaia e #Camilla travolte a #CorsoFrancia, il processo a #PietroGenovese parte con un colpo di scena… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Gaia e Camilla, al via il processo a carico di Pietro Genovese: in aula i genitori delle due ragazze -

Ultime Notizie dalla rete : processo Pietro Incendi e furti a Monreale, assolto Pietro Cannarozzo e processo al figlio Filodiretto Monreale Gaia e Camilla travolte a Roma, Pietro Genovese sarà giudicato con rito abbreviato

"Per noi è una sofferenza che si rinnova tutti i giorni. Il fatto che Genovese non fosse in aula un po' ci ha deluso, speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi. Comunque siamo sereni e crediamo ...

Incidente Corso Francia, processo al via senza Genovese. La rabbia delle mamme

Le mamme delle 16enni uccise Gaia e Camilla deluse dall''assenza del figlio del noto regista: “Speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi” Incidente Corso Francia, processo al via senza il Pietr ...

"Per noi è una sofferenza che si rinnova tutti i giorni. Il fatto che Genovese non fosse in aula un po' ci ha deluso, speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi. Comunque siamo sereni e crediamo ...Le mamme delle 16enni uccise Gaia e Camilla deluse dall''assenza del figlio del noto regista: “Speravamo almeno di poterlo guardare negli occhi” Incidente Corso Francia, processo al via senza il Pietr ...