30enne muore dopo un Covid party | “Credevo che il virus non esistesse”

Un uomo di 30 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus durante un Covid party a cui ha partecipato credendo che il virus fosse una bufala Dagli Stati Uniti arriva la notizia di un 30enne del Texas morto dopo aver partecipato ad un Covid party. L'uomo, durante il suo ricovero all'ospedale Metodista di San

