‘Uomini e Donne’, Gemma Galgani commenta la fine della storia fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri (Di domenica 12 luglio 2020) La travagliata relazione fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere giunta definitivamente al capolinea. A comprovare le voci che da tempo si rincorrevano circa la crisi del rapporto, è stata la stessa Ida, che in un’intervista rilasciata al Magazine ha confermato l’addio con il cavaliere tarantino. La tormentatissima liaison Platano – Guarnieri aveva appassionato pubblico e studio di Uomini e Donne, dividendo le opinioni fra “voci critiche” e sostenitori della coppia. Su questa seconda posizione, si è sempre espressa Gemma Galgani, dama simbolo del Trono Over e intima amica di Ida. Proprio sul Magazine di Uomini e ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - poliziadistato : #grazieanomeditutti 'Il #COVID ha colpito duramente anche personale Forze di polizia. Il mio ringraziamento va alle… - _andhurricanes : RT @cartonimorti: È troppo chiedere a un movimento #femminista che parla dei problemi delle #donne, di parlare dei problemi degli #uomini?… - Davcu8741 : RT @GemmitiMoreno: Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà. Per fortuna non… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia