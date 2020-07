Ubisoft Forward: i 5 migliori giochi dell’azienda francese (Di domenica 12 luglio 2020) by Hynerd.it Questa sera Ubisoft presenterà la propria prima vera conferenza in streaming: Ubisoft Forward. Un 2020 orfano dell’E3, causa COVID-19, ha visto consacrate le video-conferenza di diverse aziende dell’industria, alcune di successo come la presentazione Ps5 di Sony, altre a dir poco disastrose come la conferenza EA. Questa sera sarà il turno di Ubisoft che è in un periodo particolare della propria storia. Il 2019 non è stato un buon anno per la casamadre di Assassin’s Creed, che ha pertanto deciso … su: Ubisoft Forward: i 5 migliori giochi dell’azienda francese Leggi su hynerd

Ubisoft Forward commentato in diretta alle 20! Assassin's Creed Valhalla - Far Cry 6 e delle grosse sorprese In una settimana decisamente infausta per Ubisoft con una incredibile ondata di leak che hanno colpito soprattutto Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, il rischio che l'entusiasmo per l'evento Ubisoft Forward di questa sera sia completamente ...

In una settimana decisamente infausta per con una incredibile ondata di leak che hanno colpito soprattutto e Far Cry 6, il rischio che l'entusiasmo per l'evento di questa sera sia completamente ... In diretta Ubisoft Forward oggi 12 luglio : link streaming e novità dalle 21 : 00 Si chiama Ubisoft Forward il nuovo grande evento videoludico che dovrà fare gola a tutti gli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. E in particolare a quelli che non vedono l'ora di ammirare tutte le novità in arrivo di ...

Si chiama il nuovo grande evento videoludico che dovrà fare gola a tutti gli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. E in particolare a quelli che non vedono l'ora di ammirare tutte le novità in arrivo di ... Aspettando l’Ubisoft Forward - non solo Assassin’s Creed Valhalla protagonista L'Ubisoft Forward è soltanto uno degli eventi con cui il mondo dei videogiochi prova a reagire a modo suo al distanziamento sociale post pandemia. Una pandemia che è ancora molto lontana dall'essere terminata, e con cui ...

hynerdit : #Ubisoft Forward: i 5 migliori giochi dell'azienda francese - Notiziedi_it : In diretta Ubisoft Forward oggi 12 luglio: link streaming e novità dalle 21:00 - gigibeltrame : Ubisoft Forward: segui la diretta con noi su Twitch | Stasera dalle 20:30 #digilosofia - MX_Thor85 : RT @MondoXbox: Reminder: stasera seguite con noi la diretta Ubisoft Forward! - UnoDueX : RT @MondoXbox: Reminder: stasera seguite con noi la diretta Ubisoft Forward! -