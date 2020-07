Traffico Roma del 12-07-2020 ore 07:30 (Di domenica 12 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica a poker e auto in circolazione in queste ore Tuttavia la polizia locale Ci segnala tre incidenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via del Lido di Castel Porziano con brevi code nelle due direzioni e poi altri due incidenti senza al momento ripercussioni al Traffico in via Anagnina all’altezza di via Gasperina è in via Prenestina all’incrocio con via di Tor de Schiavi su Corso d’Italia fino al 7 agosto per interventi sulla rete del gas resta chiuso il tratto tra via Marche via Toscana di conseguenza degli altri su via Boncompagni le linee di bus 89 490 a 495 in arrivo rispettivamente da Piazzale Clodio Cornelia e Valle Aurelia in serata dalle 20 via dei Cerchi sarà chiusa tra piazza di Porta Capena e dell’Ara massima di Ercole per lasciare spazio allo ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #incidente #traffico - Via Cristoforo Colombo???? code a tratti altezza di Via del Lido di Castel Porziano > centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Migranti, Giusi Savarino: “Roma non può lasciarci soli”

“Mentre Conte dall’alto del suo scranno pontifica sull’immigrazione, senza trovare soluzioni per affrontare la questione sbarchi, Musumeci si trova sull’isola agrigentina, insieme all’assessore alla s ...

ZTL Roma: partita l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici, ecco dove

Sono partiti i lavori per installare 46 nuovi varchi elettronici anche nelle zone semicentrali della Ztl Vam Roma. Ne resterà interessata un’area che coincide in gran parte con l’Anello ferroviario. U ...

“Mentre Conte dall’alto del suo scranno pontifica sull’immigrazione, senza trovare soluzioni per affrontare la questione sbarchi, Musumeci si trova sull’isola agrigentina, insieme all’assessore alla s ...Sono partiti i lavori per installare 46 nuovi varchi elettronici anche nelle zone semicentrali della Ztl Vam Roma. Ne resterà interessata un’area che coincide in gran parte con l’Anello ferroviario. U ...