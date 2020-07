Spagna, precipita dal balcone su un uomo nella terrazza sottostante: morti entrambi (Di domenica 12 luglio 2020) precipita dal balcone su un uomo nella terrazza sottostante: morti entrambi Il cliente di un hotel precipita dal balcone su un uomo che si trovava nella terrazza sottostante: entrambi gli uomini sono morti. L’incredibile vicenda è avvenuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio in un albergo di Marbella, in Spagna. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano 20minutos.es, la tragedia è avvenuta intorno alle 1,45 quando diverse persone hanno allertato il servizio di emergenza spagnolo dopo aver visto un uomo che precipitava dal ... Leggi su tpi

Fanpage.it

