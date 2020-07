Scomparsa Maddie McCann: la polizia ispeziona pozzi abbandonati (Di domenica 12 luglio 2020) Il caso della misteriosa Scomparsa della piccola Maddie McCann sembra sempre più prossimo ad una svolta decisiva. Secondo quanto riferito dai media britannici e portoghesi, la polizia portoghese ha dato il via ad una serie di ispezioni in alcuni pozzi nella zona limitrofa a Praia de Luz. Ricerche nei pozzi Al momento le informazioni sono scarne, secondo quanto riferisce il The Mirror, la polizia di Algarve avrebbe fatto scandagliare tre pozzi nella zona di Vila do Bispo, territorio a 20 minuti da Praia da Luz, dove la piccola Maddie è Scomparsa nel maggio 2007. I pozzi sono nella zona più vicina alla spiaggia sulla quale il camper di Christian Breuckner era stato avvistato ... Leggi su thesocialpost

