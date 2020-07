Pochi posti su navi per le Tremiti: sindaco scrive a Conte (Di domenica 12 luglio 2020) Dimezzati i posti sui traghetti che da Termoli, Campobasso, raggiungono le Isole Tremiti, Foggia, a causa dell'emergenza sanitaria, inevitabili le conseguenze per l'arcipelago dove il turismo è la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Isole Svalbard tra i pochi posti “Covid free” Le Isole Svalbard sono tra i pochi posti “Covid free” al mondo: il racconto di Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Cnr Le Isole Svalbard , sono uno dei pochi posti al mondo – insieme all’Antartide ...

Le sono tra i “Covid free” al mondo: il racconto di Marco Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Cnr Le , sono uno dei al mondo – insieme all’Antartide ... Sanità - Corte dei Conti : “Medici in fuga dall’Italia : pochi posti e stipendi bassi” Una vera e propria “ fuga ” dall’Italia per mancanza di posti e bassi stipendi . Così i medici lasciano la Penisola in cerca di fortuna all’estero. Lo riporta la Corte dei Conti nell’ultimo Rapporto sul ...

Una vera e propria “ ” dall’Italia per mancanza di e bassi . Così i medici lasciano la Penisola in cerca di fortuna all’estero. Lo riporta la dei nell’ultimo Rapporto sul ... Napoli. de Magistris : Da domani via libera a tutto. L’obiettivo è evitare assembramenti nei pochi posti aperti “Aprirò luoghi che fino ad ora sono stati sempre chiusi e dove consentirò alle persone di avere un’attrattività diversa e non si concentreranno tutti nei luoghi della movida”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, ...

Redblack100x100 : a #LasVegas credo di non essere mai stato in 4 o 5 posti nel mondo, nel giro di pochi km - ritarimix : @MichelaMeloni1 In altri posti lo fanno senza votare,(Puglia), da destra a sinistra é un arrembaggio, e intanto la… - steakypeaky : Sapere che a Firenze ci sono 17 posti per ostetricia, mi porta a sbattermene il c4zzo delle lamentele delle struttu… - LaGazzettaWeb : Pochi posti su navi per le Isole Tremiti: sindaco scrive a Conte - dgiorgio73 : Se si è in una grande città, pochi posti sono belli per correre ad un passo veloce come #ParcoSempione a Milano all… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi posti Pochi posti su navi per le Tremiti: sindaco scrive a Conte La Gazzetta del Mezzogiorno Pochi posti su navi per Isole Tremiti.Sindaco scrive a Conte

(ANSA) - TERMOLI, 12 LUG - Dimezzati i posti sui traghetti che da Termoli raggiungono le Tremiti, a causa delle norme post Covid, inevitabili le conseguenze per l'arcipelago dove il turismo è la risor ...

Latina, focolaio indiano: 5 malati. «Difficile fare i test in quei residence»

Fino a pochi giorni fa erano solo cinque le persone di nazionalità indiana contagiate in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza. Cinque su 500 casi totali, nulla. Adesso in pochi giorni altri ...

(ANSA) - TERMOLI, 12 LUG - Dimezzati i posti sui traghetti che da Termoli raggiungono le Tremiti, a causa delle norme post Covid, inevitabili le conseguenze per l'arcipelago dove il turismo è la risor ...Fino a pochi giorni fa erano solo cinque le persone di nazionalità indiana contagiate in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza. Cinque su 500 casi totali, nulla. Adesso in pochi giorni altri ...