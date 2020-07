Migranti, emergenza sanitaria: "Qui fuggono, c'è un piano..." (Di domenica 12 luglio 2020) Maurizio Zoppi Le immagini evidenziano come l'hotspot di Lampedusa è al collasso. Le norme igienico sanitarie non sono delle migliori. Chi ha il termometro della situazione Migranti in Sicilia è il direttore dell'Asp di Ragusa Angelo Aliquò Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Uno dietro l’altro. Diciotto nell ultime 24 ore compreso l’arrivo di un barcone con 267 persone a bordo. E’ grande emergenza a Lampedusa. Quasi 700 i Migranti arrivati in pochi giorni nell’isola agrigentina. L’hotspot sta scoppiano in quanto è pieno di Migranti. Difficili da seguire le procedure anticovid all’interno del centro Migranti presente nell’isola. Dalle immagini, si nota ... Leggi su ilgiornale

Musumeci e l'emergenza "migranti" a Lampedusa ... senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Art. ...

... senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Art. ... Emergenza Covid-19 - focolaio su barca dei migranti - sono 28 i casi positivi E’ allarme su una nave di im migranti intercettata al largo di Caulonia. Su 70 immigrati, 28 sono risultati positivi al Covid-19 . I migranti sono stati fatti s barca re a Roccella Jonica in Calabria. Sulla barca c’erano tutti ...

E’ allarme su una nave di im intercettata al largo di Caulonia. Su 70 immigrati, 28 risultati al . I stati fatti s re a Roccella Jonica in Calabria. Sulla c’erano tutti ... Quasi 800 migranti in 48 ore : nuova emergenza nel hotspot di Lampedusa Nelle prossime ore la Prefettura prevede trasferimenti a Porto Empedocle. Attacco durissimo del sindaco dell'isola che accusa il governo dio inerzia

RaiNews : Il governatore siciliano Musumeci chiede lo stato di emergenza #migranti #Lampedusa - Agenzia_Italia : Non si fermano gli sbarchi di #migranti a #Lampedusa, la #Sicilia chiede lo stato di calamità. - tg2rai : Quasi 800 migranti sbarcati a #Lampedusa nelle ultime 48 ore. Centro d'accoglienza in tilt. Il Governatore… - mmayr5 : RT @GiancarloDeRisi: La #Sicilia chiede lo stato d'emergenza per #Lampedusa, dove in 48 ore sono sbarcati 791 migranti. L'hot-spot dell'iso… - Giacomo2500 : @GiuseppeConteIT -