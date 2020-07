Libero: La Juve ha avuto due rigori corretti in un regolamento scorretto (Di domenica 12 luglio 2020) Savelli su Libero definisce “dettagli” i due gol subiti dall’Atalanta con cui la Juve ha conquistato il pareggio ieri sera due braccia aperte, due rigori corretti in un regolamento scorretto La squadra di Gasperini infatti aveva ampiamente dimostrato di poter imbrigliare la Juve come solo poche in Europa erano riuscite a fare come Bayern, Real Madrid e Tottenham. Basta considerare che a metà primo tempo, dopo essere passata in vantaggio, contava più del 70% di possesso palla: non è un dato rilevante in assoluto, ma aiuta a quantificare la larghezza del suo dominio La novità per la Juve è che reagisce d’impeto, di rabbia, sporcandosi le mani. Si è sentita offesa dal dominio altrui,ma ... Leggi su ilnapolista

Juventus - De Ligt non si ferma : alla Continassa anche nel giorno libero Matthijs de Ligt , difensore della Juventus , si è presentato al centro sportivo anche nel giorno libero Matthijs de Ligt sempre più bianconero. Dopo le prestazioni in campo, che nel corso delle partite sono diventate di ...

Matthijs de , difensore della , si è presentato al centro sportivo nel Matthijs de sempre più bianconero. Dopo le prestazioni in campo, che nel corso delle partite sono diventate di ... Juventus - giorno libero per sette giocatori a due giorni dal Derby con il Torino Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al Derby con il Torino , in programma sabato 4 luglio alle ore 17:15. Maurizio Sarri e lo staff tecnico cercano di gestire le energie della rosa in questo periodo davvero ricco di appuntamenti e ...

Prosegue la marcia di avvicinamento della al con il , in programma sabato 4 luglio alle ore 17:15. Maurizio Sarri e lo staff tecnico cercano di gestire le energie della rosa in questo periodo davvero ricco di appuntamenti e ... Libero : la nuova Juve non esisterà - finché non si risolverà il problema centravanti Su Libero Claudio Savelli commenta la partita di ieri tra Napoli e Juventus, che è valsa alla squadra di Gattuso la vittoria in Coppa Italia. Scrive che la carenza più grande, per la Juventus di Sarri è quella di un vero ...

napolista : Libero: La #Juve ha avuto due rigori corretti in un regolamento scorretto Due dettagli che non hanno modificato la… - Francesco_Mat67 : @GianniJ08 Gianni buona domenica. Il Gasp fece bene con la Juve primavera, calcio champagne come con la Dea, lui de… - Notiziedi_it : Tensione al Romeo Menti di Castellammare: lite furibonda, denunciato a piede libero un tesserato della Juve Stabia - infoitsport : Tensione al Romeo Menti di Castellammare: lite furibonda, denunciato a piede libero un tesserato della Juve Stabia -