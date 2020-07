La stupenda Riserva dello Zingaro riapre in sicurezza (Di domenica 12 luglio 2020) riapre la splendida Riserva dello Zingaro in Sicilia. A riaprire sono le meravigliose calette di acqua cristallina in cui è di nuovo possibile fare il bagno in sicurezza. La caletta di Tonnarella dell’Uzzo è interamente fruibile mentre quella di Cala Disa è completamente vietata. Nelle restanti calette è possibile accedere ma è vietato sostare sotto i costino per il pericolo crolli come indicato dall’Autorità di Bacino. LEGGI ANCHE: SCOPRI CALA MAZZO DI SCIACCA Nei prossimi giorni saranno posizionate anche delle cartine che indicheranno meglio limiti e confini. La Riserva era stata dichiarata off limits proprio a causa dell’aggiornamento delle carte del PAI, che indica le zone oerico9dal punto di vista idrogeologico. Una ... Leggi su direttasicilia

Roseto. Grande successo per la prima del calendario estivo della Riserva Borsacchio “Le dune e la Luna”. Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuto il primo evento estivo della Riserva Borsacchio. “ ...

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domenica 5 Luglio 2020 si è tenuto il primo evento estivo della Riserva Borsacchio. Le dune e le luna. “Un evento che non abbiamo reclamizzato come di consueto per contingentare ...

