Juventus, ripresa degli allenamenti: torna in gruppo Demiral (Di domenica 12 luglio 2020) All’indomani del pari interno contro l’Atalanta, la Juventus è già scesa in campo alla Continassa per una seduta mattutina di allenamento. I bianconeri sono attesi mercoledì sera dalla trasferta di Reggio Emilia, contro il lanciatissimo Sassuolo di Roberto De Zerbi. La buona notizia per Maurizio Sarri arriva da Merih Demiral, che ha lavorato con il resto del gruppo. Il difensore turco, classe 1998, era rimasto infortunato nel corso del match dell’Olimpico contro la Roma, rimediando la distorsione del ginocchio sinistro e la lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale. L’ex Sassuolo potrebbe quindi tornare presto a disposizione del tecnico bianconero. Foto: profilo Instagram Demiral L'articolo Juventus, ... Leggi su alfredopedulla

Milan-Juventus - gol pazzesco di Rabiot a inizio ripresa : coast to coast sensazionale del francese [VIDEO] Si sblocca a inizio ripresa il match tra Milan e Juventus, la firma è quella di Adrien Rabiot che si inventa un coast to coast pazzesco concluso con un sinistro all’incrocio dei pali. Il francese recupera palla a centrocampo e ...

Si sblocca a il match tra Milan e Juventus, la firma è quella di Adrien che si inventa un to concluso con un sinistro all’incrocio dei pali. Il recupera palla a centrocampo e ... Juventus scatenata nella ripresa - poker al Lecce e tentativo di fuga La Juventus fa il proprio dovere con il Lecce , vince 4-0 e vola momentaneamente a +7 sulla Lazio , che domani ospiterà la Fiorentina. Le firme sono quelle di Dybala, Ronaldo, Higuain e de Ligt: non brillantissimi...

La fa il proprio dovere con il , vince 4-0 e vola momentaneamente a +7 sulla Lazio , che domani ospiterà la Fiorentina. Le firme sono quelle di Dybala, Ronaldo, Higuain e de Ligt: non brillantissimi... Juventus - Szczesny : “Ripresa difficile. Ogni gara è una finale” La vetta della classifica da consolidare, uno scudetto da portare a casa e poi chissà, anche una Champions League. Wojciech Szeczsny ha parlato così ai microfoni di Juve Tv a proposito della ripartenza della stagione della ...

