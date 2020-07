Johnny Depp, spuntano i messaggi choc contro Elon Musk “gli taglio il pene” (Di domenica 12 luglio 2020) messaggi choc di Johnny Depp contro Elon Musk, lo avrebbe minacciato di tagliargli il pene Fra Johnny Depp e Amber Heard sembra una storia infinita. Adesso giungono altri dettagli a condire la già travagliata vicenda fra i due. Si tratta di messaggi choc che Johnny Depp avrebbe inviato ad Elon Musk dopo aver scoperto che era stato a letto con l’ex moglie Amber Heard. Fondatore di Tesla, Elon Musk, stando a quanto riportato dal sito Dagospia, sarebbe stato minacciato da Depp. L’attore pare volesse tagliargli il pene per punirlo della relazione avuta con Amber. La Heard ... Leggi su kontrokultura

