James Rodriguez Juventus, dalla Spagna sicuri: il Real ha deciso (Di domenica 12 luglio 2020) James Rodriguez Juventus – Il futuro di James Rodriguez al Real Madrid sembrerebbe tutt’altro che scontato. Il giocatore colombiano, stando alle ultime indiscrezioni, non sarebbe convinto della permanenza in Spagna. Adesso parte la girandola di rumours, con tre top club sul centrocampista. Comincia quindi l’asta, col proseguimento della carriera del calciatore già delineato. James Rodriguez Juve: è corsa a tre, il Real ha deciso Secondo quanto riferito dal quotidiano “As” su James Rodriguez ci sarebbero Juve e Napoli. In vantaggio però rimarrebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, con quest’ultimo che ... Leggi su juvedipendenza

Zidane : “James Rodriguez? Non voglio ignorare nessuno” L’impiego ridotto di James Rodriguez nel Real Madrid è stato un argomento di discussione nella conferenza stampa tenuta da Zinedine Zidane , allenatore del club spagnolo, alla vigilia della sfida col Granada. È il suo compleanno e ...

L’impiego ridotto di James Rodriguez nel Real Madrid è stato un argomento di discussione nella conferenza stampa tenuta da Zinedine , allenatore del club spagnolo, alla vigilia della sfida col Granada. È il suo compleanno e ... Ancelotti : «James Rodriguez? Mi perseguita come voce di mercato» Carlo Ancelotti ha parlato al The Guardian di James Rodriguez possibile nuovo acquisto dell’Everton nella prossima stagione Sulle pagine del Guardian Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez. Il colombiano è esploso sotto la sua ...

Carlo ha parlato al The Guardian di James Rodriguez possibile nuovo acquisto dell’Everton nella prossima stagione Sulle pagine del Guardian Carlo ha parlato di James Rodriguez. Il colombiano è esploso sotto la sua ... Ancelotti : “James Rodriguez? E’ un calciatore che mi piace davvero - ma rimarrà al Real” Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, è stato intervistato dal quotidiano inglese “The Guardian“, queste le parole dell’ex allenatore del Napoli che si è soffermato sul futuro di James Rodriguez, stella ...

napolista : Zidane: 'James Rodriguez? Non voglio ignorare nessuno' L'allenatore in conferenza stampa: 'Tutti i giocatori sono i… - Podman712 : Buon compleanno a me e Amedeo Modigliani, Pablo Neruda, Bill Cosby, John Petrucci, Amedeo Mangone, Christian Vieri,… - GoalItalia : L'interesse di Inter e Napoli e non solo: James sarebbe potuto approdare in Italia per altri lidi ?? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Stella in Colombia, gregario al Real ?????? Alti, bassi e infortuni, ma il talento di James Rodriguez non si discute ?? https… - GoalItalia : Stella in Colombia, gregario al Real ?????? Alti, bassi e infortuni, ma il talento di James Rodriguez non si discute… -